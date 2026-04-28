El portaaviones USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo, llegó a aguas argentinas y ya participa de ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas en el Atlántico Sur, en un operativo de gran escala que marca un hito en la cooperación bilateral.

La presencia del navío se da en el marco del operativo “Southern Seas 2026” y de maniobras como “PASSEX” y “Daga Atlántica”, que incluyen prácticas de defensa aérea, coordinación naval y rescate entre unidades de ambos países.

El Gobierno nacional autorizó el ingreso del portaaviones y de otras unidades militares estadounidenses mediante decreto, con el objetivo de realizar entrenamientos conjuntos y fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas.

En el despliegue participan buques de la Armada Argentina, como destructores y corbetas, además de aeronaves de exploración marítima, que operan junto al grupo de ataque del Nimitz en el Mar Argentino.

Incluso, oficiales argentinos forman parte de la tripulación a bordo del portaaviones, integrando el Estado Mayor internacional durante los ejercicios, lo que refuerza el intercambio operativo entre ambos países.

El USS Nimitz, de propulsión nuclear y con más de cinco décadas de servicio, se encuentra además en una de sus últimas misiones internacionales antes de su retiro previsto, lo que le da un carácter particular a este despliegue.

El operativo se desarrolla en un contexto global sensible y forma parte de una serie de ejercicios en la región que incluyen también a otros países sudamericanos, con el objetivo de fortalecer la cooperación militar y la seguridad marítima.

La llegada del portaaviones y el despliegue conjunto consolidan uno de los movimientos militares más relevantes de los últimos años en el país, con impacto tanto en el plano estratégico como en la relación entre Argentina y Estados Unidos.