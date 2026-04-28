Neymar posó con la camiseta de Boca y le regaló la suya a un jugador de River

La llegada de Neymar al país para enfrentar a San Lorenzo por la competencia continental ha generado un verdadero sismo en el mundo futbolístico local. En medio de una estadía convulsionada por el asedio de los fanáticos, el astro brasileño del Santos se tomó un tiempo para visitar Casa Amarilla y dejar postales que ya recorren el planeta.

Durante el entrenamiento del "Peixe" en el predio xeneize, "Ney" fue agasajado por la dirigencia de Boca, quienes le obsequiaron la mítica camiseta número 10 con el nombre de Juan Román Riquelme en el dorso. El crack de 34 años no dudó en posar con la azul y oro, cumpliendo el sueño de miles de hinchas que pedían la foto del brasileño con los colores del club de la Ribera.

Reencuentro con amigos y regalo para la vereda de enfrente

Neymar con la camiseta de Román Riquelme.

La jornada de Neymar también incluyó momentos emotivos. Se reencontró con el español Ander Herrera, con quien compartió plantel en el PSG francés. "Qué lindo verte, amigo", publicó el brasileño en sus redes sociales tras intercambiar camisetas con el volante vasco, quien hoy viste la camiseta de Boca pero se recupera de una lesión.

Neymar con Galoppo de River.

Sin embargo, la sorpresa del día llegó por el lado de River Plate. El futbolista millonario Giuliano Galoppo compartió una imagen junto a Neymar, agradeciéndole por el regalo de su camiseta número 10 del Santos. Aunque nunca fueron compañeros, el volante del conjunto de Núñez se confesó "fan" del brasileño, quien tuvo la gentileza de recibirlo y obsequiarle su indumentaria personal.

El país paralizado por el "10"

Desde su arribo al hotel, cientos de personas han montado guardias permanentes para conseguir una firma o una foto con el exjugador del Barcelona. Su presencia en el Nuevo Gasómetro para enfrentar al "Ciclón" es el evento deportivo del momento, reafirmando que, a pesar de los años, el carisma y la jerarquía de Neymar siguen intactos en el paladar del fútbol argentino.

Con la 10 de Román bajo el brazo y un gesto de hermandad con el volante de River, Neymar demostró una vez más que su figura trasciende las rivalidades y que su leyenda continúa escribiendo capítulos dorados en cada rincón que visita.