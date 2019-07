DAI no cobran hace 4 meses y amenazan con no comenzar las clases

En el mes de marzo comenzaron las clases y los niños con discapacidad en situaciones vulnerables lo hicieron acompañados de Docentes Auxiliares Integradoras. Los pagos de dichas maestras debe hacerlos el Ministerio de Desarrollo Humano pero desde que empezaron a trabajar no han cobrado ningún mes. Ante esta situación y la falta de respuesta por parte de las autoridades se manifestaron en el Centro Cívico. Incluso, aseguraron que no concurrirán a las aulas tras el receso invernal si para esa fecha no les han depositado el salario.

“Desde comienzo de año estamos trabajando y no estamos cobrando”, aseguró Eugenia Quiroga, una de las maestras afectadas.

Agregó: “Si no llegan a pagarnos después de las vacaciones yo no me voy a presentar a trabajar, es algo que hemos acordado todas”, aseguró la DAI.

A pesar de las insistencias y de las presentaciones en dicha área, nunca obtuvieron respuesta. “Hemos ido, averiguado, preguntado, nos exigen todos los papeles para presentar factura, lo hacemos y seguimos sin cobrar”, informó.

Quiroga dio a conocer que se presentó personalmente una gran cantidad de veces en el ministerio, “hasta he llegado a pedir por favor que nos den una respuesta”, dijo. No obstante, a pesar de los cumplimientos todos los meses de los papeles “no hemos cobrado ni un peso”.

La docente asegura en el que 2018 ocurrió la misma situación. “El año pasado empezó el caos, yo trabajé seis meses y cobré todo junto recién en el mes de enero de 2019”, indicó.

“Las tarjetas, la comida, el alquiler no esperan”, añadió la DAI.

En el 2017 el panorama fue distinto ya que aseguran que los pagos se realizaban cada dos meses pero se cumplían. “El pago se hacía cada dos meses entonces uno se podía arreglar con boletas, alquileres, el monotributo, rentas pero ya en el 2018 cambió todo”, cerró la docente.

Piden un cambio en el sistema de expedientes

En declaraciones en el mes de abril a este medio, el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, aseguró el retraso en pagos se debía a que las docentes no cumplían en tiempo y forma con los papeles que se les exigían. Los expedientes se archivan en grupos de 40 y si a solo una persona le faltan los papeles, el resto no percibe el sueldo.

“Como es tanta la cantidad de DAI se agruparon de a 40 por expediente para facilitar el pago en Tesorería, pero nos encontramos con que, de las 40, hay 3 o 4 que no presentaban los papeles en tiempo y forma y se veía perjudicado el resto del grupo”, aseguró en dicho mes Armando Sánchez.

No obstante, las docentes pidieron una modificación en este sistema de agrupación de expedientes. “Si cada lote de expedientes tiene 40 y pagaron 35 que les paguen a ellas, no tenemos la culpa de que las otras no estén al día”, concluyó Quiroga.