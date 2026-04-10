Daniela Celis reveló si echó a Thiago Medina y lo cambió por un influencer

La tensión se apoderó del stream de Telefe cuando los protagonistas se encontraron frente a frente para aclarar versiones encontradas. El conflicto se originó luego de que Nick Sícaro expresara públicamente sobre Daniela que "La conocí la otra vez, me parece una chica muy copada, siento que pegamos muy buena onda. Nos quedamos hablando un rato, nos seguimos en Instagram. No quise apurar nada, nos estamos conociendo. Siento que hay tensión y una buena conexión". Estas palabras instalaron rumores de un romance que sugerían que la joven habría terminado su convivencia anterior por este motivo.

Sin embargo, la reacción de ella no se hizo esperar y cortó el relato de forma tajante diciendo "¡Pará un segundo, que yo estoy soltera hace un montón de meses! No dejé a nadie por nadie. Con Nick no hablamos, no nos vimos, no nada, chicos".

Directamente hacia él, continuó manifestando que "Nick, me estoy enterando que nos estamos conociendo. No sabía que nos estábamos conociendo" y cuestionó su actitud asegurando que "Para mí se fue todo al caraj... ya, porque yo no dejé a nadie por nadie. Es como que queda un titular que regalaste a todos los portales".

Ante estos reclamos, el joven mantuvo su postura y se defendió comentando "Yo me expreso así. Que la gente se lo tome como quiera. Yo no dije nada malo. Si vos sabés cómo es la tele y sabés cómo se trabaja, ¿por qué me echás la culpa a mí?".

El clima no mejoró cuando Nick agregó que "No me gusta la actitud de ella igual, ¿eh?", recibiendo como respuesta de ella un irónico "A mí tampoco me gustó la tuya, gordi". Finalmente, Sícaro se desligó de la situación personal de la mujer y su ex pareja aclarando "No tengo nada que ver. Me enteré de que él se estaba yendo de la casa, pero no sé bien qué pasó. No sabía que convivían ni nada".