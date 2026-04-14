La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, encabezó la Apertura de Sesiones Ordinarias con un fuerte mensaje hacia el Concejo Deliberante, en medio de un conflicto institucional que atraviesa al municipio. Durante su discurso, la jefa comunal apuntó al cuerpo legislativo por las diferencias en torno al Presupuesto 2026 y la política tributaria, al tiempo que defendió su rol al frente del Ejecutivo y marcó el rumbo de gestión para el año en curso.

“No tengo disputas, soy yo la intendenta”, sostuvo al referirse directamente al vínculo con el Concejo Deliberante, en una frase que sintetizó su posicionamiento frente a la tensión política. El conflicto se originó tras las modificaciones introducidas por los ediles al proyecto de Presupuesto 2026 y el rechazo a la incorporación de la tasa inmobiliaria, lo que derivó en un escenario de fuerte confrontación institucional.

En ese contexto, Rodríguez avanzó con el veto al presupuesto aprobado por el cuerpo legislativo y advirtió que el municipio deberá gobernar con un esquema financiero limitado. La intendenta planteó que la falta de recursos propios y la imposibilidad de implementar nuevas tasas condicionan la gestión, en un escenario atravesado por la inflación y la caída de ingresos.

Más allá del conflicto, el discurso estuvo centrado en la rendición de cuentas del 2025 y la planificación del 2026. Rodríguez describió una situación económica compleja, marcada por el aumento de precios, la pérdida del poder adquisitivo y la creciente demanda social. En ese marco, sostuvo que el municipio cumple un rol clave como primer nivel de contención estatal.

En su repaso de gestión, destacó la recomposición salarial del personal municipal, que alcanzó un incremento anual del 28,80%, acompañado por bonos extraordinarios. También subrayó avances administrativos, como la implementación de herramientas digitales para el pago de tributos y el control de recursos, además de la regularización de rendiciones pendientes de ejercicios anteriores.

En materia de obras y servicios, enumeró intervenciones en pavimentación, repavimentación, drenajes pluviales y ejecución de pozos en distintos sectores del departamento. A esto sumó mejoras en iluminación LED, operativos de limpieza y saneamiento, y la incorporación de maquinaria a través de leasing, lo que permitió ampliar la capacidad operativa del municipio.

Para el 2026, anunció un plan de obras que incluye la construcción y mejora de plazas en distintos barrios, trabajos de señalamiento vial, veredas, cordones y cunetas, además de proyectos de ordenamiento urbano. Entre las iniciativas principales, confirmó el avance de un polideportivo cerrado, pensado como un espacio estratégico para el desarrollo deportivo y la contención social.

En paralelo, remarcó el crecimiento del sector comercial, con más de 100 nuevos comercios inscriptos, y la puesta en marcha de un censo para relevar la actividad económica local. También hizo hincapié en el aumento de la asistencia social, con intervenciones en áreas como discapacidad, niñez, género y emergencia habitacional, en un contexto de mayor vulnerabilidad.

El discurso dejó en evidencia un doble eje: por un lado, la intención de sostener la gestión en un contexto económico adverso y, por otro, la necesidad de resolver el conflicto institucional con el Concejo Deliberante, que continúa impactando en el funcionamiento del municipio y en la planificación del año.