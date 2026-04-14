Las berenjenas al escabeche tienen un paso clave que define su sabor y textura: el tiempo en sal gruesa. Según especialistas, deben dejarse al menos dos horas para que eliminen el amargor y el exceso de agua antes de la cocción.

Este proceso cumple tres funciones fundamentales: reduce el sabor amargo natural de la verdura, elimina líquidos que podrían arruinar la conservación y mejora la firmeza de la pulpa, evitando que se desarmen durante la preparación.

Una vez realizado este paso, las rodajas se hierven en una mezcla de vinagre y agua durante pocos minutos —aproximadamente dos— hasta lograr la textura deseada. Luego se escurren, se dejan enfriar y se envasan con aceite y especias.

Uno de los secretos mejor guardados de la receta está en el uso del vinagre. Los expertos recomiendan agregar una pequeña cantidad de azúcar durante la cocción, lo que permite equilibrar la acidez sin modificar el sabor final, logrando un escabeche más armónico.

Además, utilizar vinagre de alcohol es una opción práctica y económica, ya que su sabor neutro permite resaltar mejor los condimentos como el ajo, el laurel o el orégano.

Otro tip importante es armar los frascos con el escabeche aún caliente, lo que ayuda a integrar mejor los sabores y mejora la conservación del producto.

Así, respetando el tiempo de salado y aplicando correctamente el uso del vinagre, es posible lograr unas berenjenas en escabeche con mejor textura, sabor equilibrado y mayor duración.