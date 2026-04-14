Luciana Rubinska decidió exponer su visión personal sobre las interacciones sociales cotidianas. En una publicación reciente, la conductora de América e Infobae inició el debate manifestando que "Ahora que estoy como en un estado de sincericidio total, yo tengo un tema con los beso...".

Según relató, la dinámica de la pandemia le permitió adoptar el saludo con el puño para prevenir contagios, algo que consideró positivo. Sobre esta práctica, ella argumentó que "Me parecía bárbaro. No es que me molestan todos los besos, pero yo creo que es algo que hay que omitir, salvo con las personas más íntimas y cercanas".

La comunicadora distinguió entre los vínculos afectivos y las relaciones laborales, cuestionando la necesidad de mantener un contacto físico constante con quienes no pertenecen a su círculo íntimo.

En ese sentido, expresó sus dudas sobre "Eso de besar a uno, a otro...". Además, compartió una situación que vive con sus amistades en el ámbito social del club, donde se siente forzada a seguir rituales de saludo que no comparte. Rubinska señaló que "Y yo quedo mala onda, ¿viste? Me dan ganas de decirles: 'No besen, saluden con un hola, ¿qué tal?, porque me obligás a mí a saludar a un montón de gente'".

Estas declaraciones, enmarcadas en el contexto del Día Internacional del Beso, provocaron una ola de reacciones en las redes sociales. Por un lado, muchas seguidoras le brindaron su apoyo con comentarios como "Me siento completamente identificada", "Adhiero totalmente: vamos Luciana", "Estoy de acuerdo con vos. Yo beso a la gente que quiero, no a todos saludo de manera cordial y respetuosa", "Coincido" y "Me pasa exactamente lo mismo".

No obstante, otros usuarios defendieron la calidez del saludo local, asociándolo a la identidad argentina. Un joven comentó que "En Colombia me decían: 'Lo que más queremos es saludar como ustedes'. Es parte de nuestra identidad".