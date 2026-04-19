Dante Ortega sobre su sexualidad: "Le pedía a Dios 'por favor dejá de hacerme gay'"

Dante Ortega abrió su corazón para repasar los momentos más complejos de su juventud vinculados a su orientación sexual. El hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega relató que comenzó a notar su atracción por los hombres mientras asistía al colegio y que, en ese entonces, el miedo lo dominaba.

Según explicó en una charla con María Laura Santillán, "fue en mi adolescencia, cuando iba al colegio y tenía ese prejuicio de 'yo no quiero ser gay, me da mucho miedo'". Ese sentimiento lo llevó a buscar refugio en la religión para intentar modificar su realidad.

El artista confesó que "cuando me estaba dando cuenta que me empezaban a gustar los hombres sentía una necesidad de cambiar eso y decía 'Padre Nuestro que estás en el cielo, trataba de conectar con Dios y le pedía 'por favor dejá de hacerme gay'". Durante aquel tiempo, el protagonista admitió haber dicho también la frase "Padre Nuestro que estás en el cielo, por favor dejá de hacerme gay" en su intimidad.

Esta etapa estuvo marcada por el silencio y la angustia constante. Sobre aquel tiempo, el cantante definió que "lo vivía con una carga, fue bastante doloroso, en secreto... fue bastante difícil esa situación pero después dije 'basta'". Con el paso de los años, el nieto de Palito Ortega logró transformar ese dolor en una herramienta de superación.

Al reflexionar sobre su pasado y su presente, analizó que "me daba miedo el prejuicio... y con lo que me encuentro hoy es que tal vez en ese momento no tenía las herramientas para lidiar con eso y hoy capaz sí". Sin embargo, la exposición en redes sociales lo obligó recientemente a enfrentar comentarios agresivos tras publicar un video con su hermana.

Ante los ataques de los haters sobre su intimidad, el joven no guardó silencio y realizó un descargo contundente. En su respuesta a las críticas, manifestó que "si fuera algo que se pudiera elegir, no hubiera pasado dos años rezando para ser diferente". Hoy, a sus 25 años y enfocado en su carrera como actor y músico, Dante elige vivir con felicidad y poner límites a quienes cuestionan su vida privada.