Darío Barassi, el exitoso conductor de la TV Argentina y sanjuanino, tuvo que someterse a una operación de sus cuerdas vocales y realizó un posteo posterior a la intervención quirúrgica, con su toque humorístico que tanto lo caracteriza. “Obligado a parar. Que el cuerpo habla, que hay que frenar, que el año pasado fue muy duro, que vas a estar bien, que paciencia, que aprovecha el silencio, que que que queeeeeee… Respiro”, comenzó su posteo.

A través de Instagram, Barassi le agradeció al cuerpo de médicos que lo atendió y con quien llevará a cabo la recuperación. Debido a que fue una intervención en sus cuerdas vocales, el conductor no puede hablar por varios días y comentó que eso lo desquiciaba un poco. “En fin, le pusimos cuerpo, cabeza y corazón. Hicimos la cirugía q había q hacer y ahora un post operatorio algo complicado ya que por varios días no puedo hablar y eso un poco me desquicia. Pero vamos, calma y eje gordito lindo que salimos mejores”, dijo.

Agradeció también a la “reina de su vida”, su esposa y madre de sus dos hijas, Lourdes Gómez Centurion. “Gracias a la reina de mi vida, con la que estoy jugando al dígalo con mímica hace 48 hs y nunca fue su fuerte jaja, gracias por estar siempre, por tanta entrega y amor mujer mía te amo”, expresó.

Finalmente, comentó sobre la última foto que aparecen sus hijas, ya que sostuvo que no entendían por qué no las podía cargar. “Y por último puse una foto de mis chinas. Que son el motor de mi vida. Volví hoy del sanatorio y me llenaron de besos abrazos y miradas. No entienden xq no les contesto o por que no las alzo a upa. Pero no juzgan, dan amor y sonrisas sin parar. Son el tramadol de mi cuore. Las amo enanas mías. Ya vuelve papá. En fin, en una. Vamos a poder. Vengo de tiempos complejos y se ha dañado la máquina. Nada q no se pueda solucionar y mejorar. A ocuparnos. Objetivos y pilares hay de sobra, agradecido por eso”, finalizó.