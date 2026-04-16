Darío Barassi y el accidente que sufrió en la intimidad con su esposa: "Terminé en la ambulancia"

Darío Barassi detuvo la grabación de su programa para compartir una vivencia inesperada que tuvo junto a su esposa en un hotel de campo. El conductor explicó que "El fin de semana fui con mi mujer a un campo, fui al baño a darme a una ducha, previo a..." y agregó que "Y entré desnudo y había una abeja en el piso. Yo pensé que estaba muerta. Yo la fui a empujar con mi pie, pero no, y me clavó el aguijón".

El episodio escaló rápidamente debido a sus antecedentes médicos según relató al decir "Yo soy medio alérgico a todo, entonces desnudo me tiro contra el piso, la ducha abierta y empiezo a gritar. Mi mujer, harta de mi me dijo: ¿¿Qué car...querés?'. Yo desnudo, la lluvia, la abeja y yo".

La situación culminó con la intervención de los dueños del establecimiento y personal sanitario, lo que lo llevó a exclamar que "Terminé en la ambulancia". Sobre esto el animador detalló que "La noche que prometía ser muy romántica terminó con los dueños del hotel y una ambulancia para aplicarme corticoide por la picadura. La vida en pareja". El relato se originó luego de una comparación con su productora a quien le dijo "Luli, vos sos medio mosquito", recibiendo como respuesta "Y vos sos un moscardón, es más pesado, hincha más que el mosquito".

Durante la emisión el presentador también recordó otros momentos de salud e intimidad vinculados a su mujer comentando que "Muy generosa, mi mujer procedió a hacer la extirpación del objeto. Pobre, la verdad. Igual yo tengo muy buena cola". Además sumó comentarios sobre su estética personal al manifestar que "Y aparte con los pelos me escribí Luli" y aclarar que "Acudo a profesionales para quitarme el vello... también me hago depilación definitiva en la espalda".

Respecto a su estado físico actual mencionó que "Me hacen un bloqueo ahí en el ciático. Los que están viendo el programa se van dando cuenta que estoy rengo… Tuve un golpe fuerte ahí en la cola… y se me desajustó el ciático, así que bueno, tuvimos que hacer un bloqueo ahora".

Otro de los percances narrados ocurrió en el ámbito laboral cuando explicó que "Ayer estaba en mi camarín y, una vez que termino el programa, me quedo ligero de ropa, en ropa interior y una remera. Fui al baño, me senté tranquilo… De repente levanto la mirada y la chica que tenía que limpiar el camarín me mira y hace 'Oh', y yo la miro y hago 'Oh'. Nos quedamos cinco minutos tiesos. No entiendo por qué ella no reaccionó y no se fue y por qué yo no reaccioné y cerré la puerta del baño. Pero fue un momento muy incómodo".

Para finalizar el humorista abordó temas sobre la muerte con sarcasmo al bromear sobre su destino "¿Vos sabés que siento que voy a morir así con un disparo en el programa? La gran Joker". En este sentido le hizo un pedido especial a su colega Luli Latorre al decirle "No dejes que me lleven en una bolsa. Te lo pido, por favor" y cerró detallando su última voluntad indicando "Que la gente me llore a los gritos, que me vea ahí muerto y que me toque. No en una bolsa. Maquíllenme un poco, traje que me adelgace y sáquenme pelos del pecho, no quiero que la gente diga que era peludo".