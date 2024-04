De ganar 3 millones de dólares al año a la quiebra: la figura del Manchester United que es furor

Un exdefensor del Manchester United ha protagonizado una carrera futbolística que despierta envidia a pesar de no ser una de las grandes y reconocidas estrellas. Se trata de Wes Brown, quien desde 1998 hasta 2011 se destacó en el club bajo la tutela de Sir Alex Ferguson, acumulando cinco títulos de la Premier League y dos de la Liga de Campeones. Sin embargo, a pesar de su éxito en el campo, ahora el inglés se encuentra en una situación financiera complicada, habiendo presentado una solicitud de quiebra el año pasado, según informó el periódico Mail Online.

Resulta sorprendente considerando que el jugador llegó a percibir hasta 50.000 libras por semana durante su tiempo en Manchester United, manteniéndose como pieza clave del equipo principal durante 15 años después de ascender desde las categorías juveniles. A lo largo de su carrera, Wes Brown también defendió los colores de equipos como Sunderland y Blackburn, además de representar a Inglaterra en 23 ocasiones entre 1999 y 2010. Sin embargo, su éxito deportivo no fue suficiente para asegurar su estabilidad financiera.

La situación económica de Brown se ha visto afectada por una serie de factores, incluyendo su separación de su esposa Leanne en 2022. La pareja, que contrajo matrimonio en una opulenta ceremonia en el castillo de Peckforton en 2009, se separó debido a dificultades financieras. En 2016, la pareja se vio obligada a reducir drásticamente el precio de su lujosa mansión en Prestbury (Cheshire) a 3 millones de dólares, después de haberla puesto a la venta por 5.5 millones de dólares, reflejando las tensiones económicas que enfrentaban.

Las palabras del exdefensor del Manchester United

Brown, en una entrevista reciente en un podcast británico, admitió que parte de sus problemas financieros se remontan a inversiones y decisiones tomadas en su juventud: “Es una larga historia y no entraré en detalles, pero son cosas que sucedieron hace mucho tiempo con ciertas inversiones y situaciones en las que uno se involucra de joven. Llegué a un punto crítico el año pasado, y hoy sigo adelante con ello. He tenido muchos jugadores que me han dicho que estaban en la misma situación que yo. No diré nombres, pero eso no significa que a ellos les sucederá lo mismo”.

A pesar de sus problemas financieros, Brown sigue ligado al Manchester United como embajador del club y se espera que participe en un partido de fútbol benéfico el próximo mes en apoyo a las organizaciones formadas después del trágico ataque al Manchester Arena. El evento contará con la presencia de otras figuras destacadas, como el legendario boxeador Ricky Hatton y el comediante Jason Manford, así como ex jugadores internacionales ingleses como Nicky Butt y Trevor Sinclair.