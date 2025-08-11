San Juan implementará Tribuna Segura para reforzar la seguridad en el fútbol

San Juan será, desde este fin de semana, una de las provincias que pondrá en marcha el programa nacional Tribuna Segura, una herramienta clave para prevenir hechos de violencia en el fútbol. La decisión se oficializó durante el Encuentro del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos, realizado este lunes en la provincia, con la participación de autoridades nacionales, provinciales y dirigentes deportivos.

Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, destacó que el sistema ya dio buenos resultados en partidos como el de River contra San Martín, donde se detectaron pedidos de captura activos y se aplicaron derechos de admisión. “Es una herramienta esencial porque hace el ingreso a la cancha más seguro, disuade a los violentos y permite detener personas en tiempo real”, afirmó.

El funcionamiento se basa en el uso de dispositivos móviles para escanear el DNI de cada espectador en los accesos, cruzando la información con bases de datos judiciales y policiales. De esta forma, se podrá impedir el ingreso de quienes tengan antecedentes o sanciones vigentes. Según datos oficiales, solo en lo que va de 2025 se detuvo a 800 personas con pedidos de captura en todo el país gracias a este sistema.

Por su parte, Marcelo Orrego dijo que “es un día muy importante porque tenemos este segundo encuentro que tiene que ver con la seguridad de los eventos deportivos, el segundo encuentro federal. Es la oportunidad de contar con autoridades nacionales, de poder llevar adelante un programa que la verdad que nos ocupa y nos preocupa a todos, que tiene que ver con la posibilidad de vivir eventos seguros en la provincia de San Juan, cuando se trata de eventos deportivos, sobre todo en materia del fútbol.

Por último, Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, consideró que la implementación del programa debe ir acompañada de un trabajo integral con los clubes y la comunidad. Propuso que los visitantes solo puedan acceder a las canchas si son socios de sus instituciones, para tenerlos identificados y registrados. Además, adelantó que se trabaja en un protocolo operativo para todos los estadios de la provincia.