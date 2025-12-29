De GTA 6 a Wolverine: los cinco videojuegos más esperados del 2026

El año 2026 se perfila como un periodo de alta expectativa para el entretenimiento y la tecnología, liderado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre. Esta entrega de Rockstar Games, ganadora del premio al Juego Más Anticipado en The Game Awards 2025, se desarrollará en el estado ficticio de Leonida y recuperará escenarios de Vice City. La trama contará con dos protagonistas: el exmilitar Jason Duval y la exconvicta Lucía Caminos, quien será la primera mujer protagonista en una historia principal de la saga.

En paralelo, el terror regresará el 27 de febrero con Resident Evil: Requiem, donde Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft investigarán nuevos experimentos de Umbrella. El 27 de marzo se lanzará 007 First Light, un título que explorará los orígenes de un joven James Bond mediante el sigilo y el ingenio. Sony también sumará exclusivas para PlayStation 5, como Saros el 30 de abril y Marvel’s Wolverine en otoño, el cual llevará a Logan por Canadá y Tokio enfrentando a enemigos como Mística, Omega Rojo y los Reavers.

Publicidad

Por su parte, Nintendo celebrará el 40 aniversario de Super Mario con títulos para Switch 2, incluyendo Mario Tennis Fever el 12 de febrero, Yoshi and the Mysterious Book, Pokémon Pokopia y Splatoon Raiders. Además, lanzará una versión actualizada del Virtual Boy y Valve introducirá la Steam Machine, una plataforma híbrida seis veces más potente que la Steam Deck. El panorama se completa con rumores sobre un remake de Tomb Raider, una nueva entrega de Fable, y los proyectos Judas y OD: Knock.