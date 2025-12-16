De Mac Allister al hijo de la Bomba Tucumana: quién es Rocio Robles, la nueva novia de Suar

Tras meses de especulaciones, Adrián Suar (57) y Rocío Robles (33) eligieron un escenario icónico para confirmar su relación: el Coliseo Romano. El actor y productor compartió la primera imagen junto a la periodista deportiva en su cuenta de Instagram, oficializando el romance que circulaba como rumor desde principios de 2025.

En la historia que subió, Suar utilizó su clásico humor para acompañar la postal en la que se los ve sonrientes y relajados en pleno viaje por Italia. “¿Cuándo termina la construcción?”, escribió en referencia al Coliseo.

Rocío Robles no tardó en replicar la foto en su propio perfil. Además, la periodista deportiva ya había dado pistas de la relación previamente, al subir una imagen de ambos tomados de la mano durante una cena, acompañada por un emoji de corazón rojo.

El viaje romántico de la pareja abarcó distintas ciudades italianas. Además de Roma, Robles compartió postales de su paso por Milán y Venecia, mostrando los lugares turísticos que visitaron durante su escapada europea. Este viaje sirvió como excusa perfecta para que ambos se mostraran por primera vez como pareja.

Robles, nacida en Rosario, tiene un extenso recorrido profesional. Es panelista deportiva en F3 (ESPN), programa que conduce Martín Souto. Desde chica estuvo vinculada a la acción social, la murga barrial y distintas actividades culturales y deportivas. A los 14 años comenzó a trabajar como modelo, ganando varios certámenes de belleza, incluyendo Miss Mundo Argentina 2014. Además, en 2008 fue elegida Segunda Princesa del Carnaval de Rosario, lo que le valió una beca para estudiar modelaje.

Su incursión en televisión comenzó en La argentina más linda (El Trece), donde fue segunda finalista. Posteriormente, en 2014, ingresó a ShowMatch como bailarina, permaneciendo en el programa hasta 2017. También participó en programas como Canta si Puedes, La Jaula de la Moda, Santo Sábado, La Tribuna de Guido y Bienvenidos a bordo. Entre 2019 y fines de 2023, Robles se mudó a México, trabajando como modelo, actriz y conductora durante cuatro años. Al regresar a Argentina, se dedicó a estudiar periodismo deportivo y se sumó al equipo de F3.

Respecto a su vida sentimental, la relación más conocida de Robles fue con Tyago Griffo, hijo de Gladys “La Bomba Tucumana”, de quien se separó en 2018. Ahora, la historia de amor con Adrián Suar es oficial y ambos disfrutan de su presente juntos, lejos de los rumores y cerca de los flashes.