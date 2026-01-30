Defensa al Consumidor recibió a más de 200 damnificados por Branka Motors en el Centro Cívico

La Dirección de Defensa al Consumidor inició hoy una audiencia de conciliación clave para intentar resolver más de 200 expedientes en contra de la empresa Branka Motors. La directora del organismo, Fabiana Carrizo, confirmó la magnitud del caso, calificándolo como "único" en su gestión, y adelantó que se aplicarán sanciones millonarias si no hay un acuerdo favorable para los consumidores.

En declaraciones previas a la audiencia, Carrizo detalló el complejo panorama. "Tenemos más de 200 denuncias en este momento para tratar", afirmó, y explicó que los reclamos se dividen principalmente en dos categorías: personas a quienes les entregaron la moto pero les falta la documentación, y clientes que directamente no recibieron el vehículo pese a haber pagado.

Respecto al primer grupo, la funcionaria señaló que ya hay una vía de solución en marcha. "Eso ya lo tenemos en una audiencia que tuvimos, donde se presentaron espontáneamente los agentes oficiales que proveen las motos. Ellos tienen la documentación. Eso está, lo vamos a resolver", aseguró.

El foco central de la reunión de hoy está puesto en el incumplimiento de las entregas. "Vamos a sentarnos con el representante legal de ellos, en conjunto con el equipo de Defensa al Consumidor, para trabajar cada expediente, cada expediente", enfatizó Carrizo. Aclaró que el proceso puede concluir hoy o requerir un cuarto intermedio, pero que la prioridad es lograr un resultado favorable para la gente.

La directora también distinguió el alcance de su gestión de la investigación penal en curso. "Hay que tener en cuenta que esto ya está en la Justicia. Son dos cosas distintas: la administrativa nuestra y la que tiene que ver con la Justicia". Mientras el organismo busca que la empresa cumpla contractualmente (entregando la moto o devolviendo el dinero), la justicia investiga si hubo un delito de estafa.

Carrizo reveló que las expectativas de los afectados son variadas: "Hay muchos que me dicen que quieren la moto porque necesitan, por ejemplo, vender su motito para tener otra. Hay muchos que… quieren que les vuelva el dinero". Por eso, el tratamiento será caso por caso.

Sanciones millonarias en caso de fracaso

La advertencia más contundente fue sobre las consecuencias si Branka Motors no llega a un acuerdo o no cumple lo pactado. "La multa va a ser lo mayor que tiene Defensa al Consumidor, que son más de 2000 canastas básicas", afirmó. Que rondaría en los $2.600.000.000.

"Este es un caso, creo, único que ha pasado por nuestra dirección", expresó Carrizo, reconociendo la "total angustia" de la gente afectada. "Se va a aplicar de cualquier forma la multa. Si no hay conciliación con la gente, la multa la van a tener totalmente", sentenció.