Tal como lo había prometido el pasado 20 de abril en una entrevista con DIARIO HUARPE, el nuevo titular del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar, cumplió con su palabra y este fin de semana se trasladó hasta el departamento Pocito. El funcionario mantuvo un encuentro clave con los productores del Quinto Cuartel, una de las zonas más afectadas por la crisis de infraestructura hídrica, con el objetivo de escuchar de primera mano sus reclamos y planificar, de manera conjunta, las obras necesarias para garantizar que el agua llegue finalmente a las fincas de manera eficiente. En la ocasión anuncio que en esta zona comenzará la colocación de la geomembrana que sirve para evitar la filtración de agua de regadío.

Tecnología de vanguardia: la "colcha" cementicia

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la confirmación de que el Quinto Cuartel será el escenario de la prueba piloto del nuevo sistema de impermeabilización. Se trata de una evolución de la geomembrana tradicional, descrita por Ginestar como una malla o "colcha" cementicia. Esta tecnología promete ser una solución definitiva frente a las filtraciones, que en zonas críticas llegan a superar el 60% del caudal.

Las ventajas de este sistema son múltiples: es de rápida aplicación, tiene una larga durabilidad y, a diferencia de otras opciones, no puede ser vandalizada. Además, su costo representa apenas un tercio de lo que demandaría el hormigonado tradicional o el entubado, lo que permitiría ampliar significativamente el alcance de las obras en toda la provincia si los resultados del mes de prueba son positivos.

“Saqué fotos del canal donde vamos a hacer la prueba para ver el antes y el después”, comentó entusiasmado Ginestar, quien busca evidencia concreta del impacto de esta modernización.

Hacia una modernización permanente

Más allá de la coyuntura del Quinto Cuartel, Hidráulica proyecta un cambio de paradigma en toda San Juan. El plan oficial contempla intervenir 1.600 kilómetros de canales, con una inversión inicial de $2.100 millones para la monda en 17 departamentos. Además, se planea licitar la reparación de más de 1.200 compuertas y la incorporación de drones para el seguimiento permanente del sistema hídrico.

La visión de Ginestar es clara: pasar de un sistema de parches a uno de mantenimiento continuo mediante empresas contratadas que aseguren el funcionamiento de la red durante todo el año. Con el inicio de los trabajos en Pocito este lunes, se da el primer paso hacia ese objetivo de modernización que el sector productivo espera desde hace medio siglo.

Diálogo directo en el territorio

El encuentro marcó un hito para los regantes de la zona, quienes destacaron la predisposición del funcionario. Marcos Lucato, un pequeño productor olivícola del Quinto Cuartel, manifestó que todos quedaron conformes con el diálogo y agradecieron su presencia en el lugar. “Es la primera vez que un titular de Hidráulica llega a nuestra zona, lo que demuestra el compromiso de gestión y solución que pretende Ginestar”, subrayó el productor.

El titular de Hidráulica junto a los productores recorrió el territorio afectado por la falta de obras.

Durante la jornada, Ginestar recorrió el territorio junto a los regantes para observar el estado crítico de los canales y ramales. Tras tomar nota de las urgencias, el funcionario se comprometió a que, entre este lunes y martes, las máquinas comenzarán a trabajar en la limpieza de los ramales secundarios que conducen el agua hacia las fincas. En este sentido, Ginestar fue enfático al señalar que el Quinto Cuartel ha sido puesto como una prioridad en su gestión, reconociendo que en esa zona no se realizan obras hidráulicas desde hace más de 50 años.

El impacto de la desidia y la pérdida de tierras

La situación en Pocito es acuciante. Los productores han denunciado durante años que la falta de mantenimiento ha convertido a los canales en cauces de tierra obstruidos por abundante vegetación, sedimentos y hasta residuos domiciliarios. Miguel Deni, un chacarero de la zona, graficó la gravedad del problema: de sus 25 hectáreas, solo puede cultivar tres debido a que el agua se infiltra antes de llegar a su propiedad.

Esta ineficiencia no solo reduce la producción de verduras y frutas, sino que impacta directamente en la economía local y la generación de empleo. Por ello, los productores insistieron en que el problema no es únicamente la escasez hídrica global, sino la mala distribución y el deterioro estructural. El compromiso de Ginestar de limpiar los ramales y probar la geomembrana surge como una respuesta directa a este diagnóstico de décadas de atraso.

Tal como muestra la foto aérea, muchas de las tierras cultivables del Quinto se están abandonando por la falta de agua.

Fondos y transparencia en la distribución

Otro de los temas que sobrevoló el encuentro fue el manejo de los recursos. Recientemente, Antonio Fernández, presidente de la Junta de Riego de Pocito, había señalado la existencia de un superávit de aproximadamente $300 millones aportados por los regantes para obras urgentes. Ginestar reconoció el reclamo y explicó que, si bien el sistema de distribución de fondos en la dirección de Hidráulica es solidario a nivel provincial para cubrir a todos los departamentos, se están revisando los números para dar una respuesta concreta a las juntas con mayor capacidad de recaudación.

Este sinceramiento de las cuentas fue parte del "afinar los números" que el funcionario se propuso para este encuentro, buscando que los aportes de los productores se traduzcan en mejoras visibles en su propia red de riego.