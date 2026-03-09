Productores de Quinto Cuartel, en el departamento de Pocito, a medidados de febrero elevaron un pedido formal al director del Departamento de Hidráulica de San Juan, Ing. Raúl Ruiz, para que se implementen de manera urgente soluciones que permitan reducir las pérdidas de agua en los canales de distribución de la zona.

“El problema no es la sequía sino la mala distribución”, afirmó Marcos Lucato pequeño productor olivícola de la zona.

Los pequeños y medianos productores de Pocito expresan el malestar que atraviesan. Según explican, las fallas estructurales en los ramales derivadores del Canal Quinto Cuartel provocan filtraciones.

Pérdidas, maleza y cultivos afectados

La presentación al director de Hidráulica ingresó el pasado 18 de febrero bajo el expediente 506.000.394/26 y esta semana hicieron lo propio ante el vicegobernador Fabián Martín. Allí, los firmantes detallan las dificultades que enfrentan desde hace años y que —aseguran— fueron advertidas ante las autoridades desde el 2022 sin obtener respuestas de fondo.

En la nota, los regantes describen que gran parte de los ramales son cauces de tierra, con más de dos kilómetros de extensión, donde el agua se infiltra antes de llegar a destino. A esto se suma la abundante vegetación en los canales, que obstaculiza el escurrimiento por gravedad y reduce aún más la eficiencia del sistema.

“El agua se filtra y no llega donde tiene que llegar, perjudicando no solo a los cultivos sino a toda una economía rural local”, remarca Miguel Deni, chacarero de la zona.

En un contexto de emergencia hídrica que afecta a la región de Cuyo y particularmente a San Juan, los productores sostienen que cada litro desperdiciado agrava la situación productiva.

La falta de dotación adecuada impacta directamente en plantaciones que dependen del riego por turno. Cuando el caudal se reduce por infiltraciones y obstrucciones, la lámina de agua que reciben los campos cultivables, resulta insuficiente para garantizar su desarrollo, con consecuencias económicas que se sienten en toda la cadena agrícola.

Tras fluir por canales sin impermeabilizar, el caudal de agua disminuye considerablemente.

"En mi caso tengo 25 hectáreas para cultivar, pero con el agua que recibo solo puedo sembrar, como mucho, tres", explicó Deni "Esto repercute no solo en la cantidad de verduras que introduzco en el mercado, sino también, impacta en lo laboral, porque no contrato la cantidad de personas que debería contratar si tuviese las 25 hectareas cultivadas".

Reclamo por limpieza e impermeabilización

Ante este panorama, los productores solicitan como medida inmediata la limpieza integral de las derivaciones del canal para retirar malezas y sedimentos acumulados. Como paso posterior, plantean la necesidad de avanzar en la impermeabilización de los ramales y derivaciones principales, con el objetivo de evitar filtraciones y optimizar el uso del recurso.

Según explican, estas acciones permitirían aprovechar la totalidad del caudal asignado en cada turno de riego, sin pérdidas por infiltración ni obstáculos en el escurrimiento. Además, consideran que una infraestructura adecuada contribuiría al cuidado del recurso hídrico en un escenario climático cada vez más desafiante.

“El agua está, pero se pierde en el camino”, expresa Pedro Videla, otro productor de la zona que insiste en que la solución no pasa únicamente por administrar la escasez, sino por mejorar la eficiencia del sistema de distribución.

Los productores de Quinto Cuartel advierten que la situación es urgente, porque las tierras cultivables de Pocito se están perdiendo. La campaña agrícola en curso depende de decisiones que —afirman— no pueden seguir postergándose si se pretende sostener la producción y el entramado rural del departamento.

El registro del dron del diario muestra como se están abandonando las tierras cultivables en Pocito, por la falta de agua,.

Dato 1

En la actualidad, el sistema de riego de la zona consiste en una antigua red de canales sin impermeabilizar que tienen una gran pérdida por infiltración. Además, se observan residuos domiciliarios, animales muertos y escombros a lo largo de su traza. Esto ocasiona obstrucciones en la red de riego y su posterior rebalse. Se suma la vegetación que crece a la vera de los canales, que obstruyen y obstaculizan la dirección del agua.

Dato 2

Desde Hidráulica hace unos años se describió que el sistema de riego de esta zona recorre 8.500 metros, abastece agua para riego a 306 usuarios y cubre una superficie de 1.300 ha. cultivadas con vid, olivo y chacra.

Dato 3

El Proyecto de entubado del Canal Quinto Cuartel tuvo su audiencia pública en septiembre del 2023, pero la obra nunca se concretó.