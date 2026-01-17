Tras los allanamientos realizados el pasado miércoles en Concepción, departamento Capital, la Justicia definió la situación procesal de uno de los detenidos por robos a choferes de Uber y DiDi. Se trata de Sergio Bazán Bajinay, quien recuperó la libertad luego de la audiencia celebrada este viernes.

El acusado compareció ante el juez Mariano Carrera, en una causa tramitada por la UFI Delitos contra la Propiedad, donde se investigan al menos tres hechos delictivos cometidos contra conductores de aplicaciones de transporte.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Bazán permaneciera tres meses en el Penal de Chimbas mientras avanzaba la investigación. En contraposición, la defensora oficial Cecilia Mut pidió su liberación al considerar que no existen pruebas contundentes que lo vinculen directamente con los robos.

Finalmente, el magistrado resolvió que Bazán continúe vinculado al proceso judicial, pero sin prisión preventiva. De esta manera, quedó en libertad aunque deberá cumplir con diversas medidas restrictivas mientras se desarrolla la investigación.

Con esta decisión, la causa quedó momentáneamente sin detenidos por estos hechos. El otro hombre aprehendido durante los operativos, de apellido Moreno, continúa privado de su libertad, aunque por un pedido de captura previo y no por su participación en estos robos.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que se mantiene un intenso operativo para dar con Ángel Andrada, quien permanece prófugo y sería otro de los involucrados en la banda que atacaba a choferes de Uber y DiDi en la zona.