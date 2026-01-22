El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que invitó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a viajar a Washington D. C., aunque por ahora no hay una fecha definida para la visita, según informó oficialmente la Casa Blanca. Si se concreta, sería la primera vez en más de un cuarto de siglo que un jefe de Estado venezolano es recibido en Estados Unidos fuera de encuentros en Naciones Unidas.

Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela de manera interina tras la caída de Nicolás Maduro, quien fue capturado por una operación estadounidense el pasado 3 de enero, en un hecho que marcó un giro abrupto en la política interna y las relaciones internacionales del país caribeño. Washington destacó que la invitación se produce dentro de un contexto de acercamiento y diálogo incipiente entre la nueva administración venezolana y la Casa Blanca.

Funcionarios estadounidenses señalaron que, aunque la visita fue oficialmente propuesta, no se ha agendado ninguna fecha concreta aún, lo que indica que las negociaciones y la planificación del encuentro están en etapas preliminares. La invitación refleja el interés de la administración de Trump por fortalecer vínculos con el nuevo liderazgo venezolano tras años de tensiones y sanciones.

Delcy Rodríguez fue vicepresidenta de Maduro antes de asumir interinamente, y su relación con Washington ha sido objeto de atención y debate, especialmente porque Estados Unidos la mantuvo bajo sanciones durante el gobierno anterior. La posible visita pone de manifiesto un cambio significativo en la postura diplomática entre ambos países.

Aunque la invitación marca un gesto político claro, su desarrollo futuro (como la confirmación de la fecha, la agenda oficial de la visita y los temas a tratar) aún está por definirse, y será seguido de cerca por observadores internacionales interesados en el rumbo de la relación bilateral.