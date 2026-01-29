Un agente del Servicio Penitenciario Provincial fue víctima del robo de su moto, cuando delincuentes se la llevaron desde el exterior del predio mientras cumplía funciones laborales. El hecho ocurrió en el Sector Nº 04 del Servicio Penitenciario Provincial y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El rodado sustraído es marca Motomel Serie Dos 150 cc, de color negro con franjas celestes, que no tenía ni un mes de uso. Según se pudo constatar en las imágenes de vigilancia, el rodado fue robado alrededor de las 16 de este miércoles 28 de enero, por dos personas de sexo masculino.

Publicidad

El propietario, de 28 años, agente penitenciario, advirtió el faltante recién cerca de las 20, al finalizar su turno laboral, ya que se encontraba cumpliendo una guardia. “Es una pena, la moto no hace ni un mes que la tenía y se dio cuenta cuando salió del servicio”, manifestaron allegados.

Tras confirmar el robo, el damnificado radicó la denuncia en la Comisaría Nº 30. La investigación se apoya en las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores y recuperar el rodado, que era utilizado como medio de movilidad habitual por el agente penitenciario.