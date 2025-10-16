Una nueva modalidad de robo preocupa a los sanjuaninos y genera alarma. En los últimos días se registró una ola de asaltos en el estacionamiento del Easy, ubicado en Scalabrini Ortiz Norte, en Capital, donde varios clientes fueron víctimas del robo de dinero y objetos personales desde el interior de sus vehículos. Según las hipótesis y la evidencia en cámaras de seguridad, se trataría de una banda que se dedica a abrir vehículos de alta gama con hinibidores.

El estacionamiento del Easy, el blanco de una ola de robos el pasado miércoles. (Foto gentileza)

El caso que destapó la situación fue el de Alfredo Díaz, quien habló con DIARIO HUARPE acerca del robo del cual fue víctima el pasado miércoles por la mañana, alrededor de las 9:20. Diaz relató que le sustrajeron $1.500.000, USD$ 400, una notebook y un celular mientras realizaba compras en el local.

Publicidad

“Vi a un chico vestido con camisa blanca y pantalón claro, muy prolijo, como si fuera policía. Me saludó al entrar y cuando salí, unos 10 minutos después, me volvió a saludar en la puerta. Cuando llegué a la camioneta, la encontré abierta. No estaba ni la mochila, ni la computadora, ni el dinero”, relató Díaz a este medio sobre los sucesos.

Al revisar las cámaras de seguridad, la víctima observó que tres personas actuaron en conjunto, aprovechando su ingreso al supermercado para abrir el vehículo. “El chico me siguió con la vista y esperó a que entrara. Luego aparecieron otros dos, revisaron y se llevaron todo. Estoy convencido de que usaron un inhibidor de alarma”, aseguró.

Publicidad

El denunciante radicó la denuncia en la Comisaría 27ª de Rivadavia, junto a otras personas que también habían sido robadas ese mismo día bajo circunstancias similares. “Mientras esperaba a la Policía, aparecieron dos hombres más que habían pasado por lo mismo. Fue una seguidilla de robos”, contó.

La Policía trabaja sobre las grabaciones del local y de las cámaras de la zona para identificar a los sospechosos. Según Díaz, uno de los presuntos delincuentes fue visto también en imágenes de seguridad del Patio Alvear Shopping, donde se habría producido un robo con el mismo modus operandi.

Publicidad

Los presuntos integrantes de una banda de ladrones que abre autos captados en el Patio Alvear. (Foto gentileza)

Fuentes de seguridad afirman que ya se investiga la posible existencia de una banda organizada que opera con inhibidores de señal, un dispositivo que impide el cierre electrónico de los vehículos. Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso y aún no dieron con ninguno de los integrantes de esta banda de ladrones que roba en estacionamientos.