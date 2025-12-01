Lissa Vera renunció a Bandana y estalló el escándalo

Lissa Vera no continuará en los proyectos de Bandana para 2026, una decisión que se enmarca en un reciente escándalo que la dejó enfrentada a sus compañeras, especialmente a partir del conflicto con Lourdes Fernández.

La artista participó en el show de regreso de Bandana realizado en un boliche de la costanera, pero lo hizo envuelta en una polémica, llegando a decir que estaba "estresada" y no se presentó a las entrevistas de promoción del evento. Estos hechos hicieron pública la mala relación entre las integrantes.

Fue Virginia Da Cunha quien confirmó la noticia del alejamiento de su colega, explicando la situación al expresar en conversación con Pía Shaw que "Lissa nos dijo que no va a seguir en el 2026, por ahora". No obstante, Da Cunha mantiene la esperanza de un cambio: "Todo puede cambiar, yo estoy siempre esperando que vuelva porque esto es algo personal, que ya va a resolver y va a entender que esto se merece disfrutarlo".

Mientras el futuro de Vera es analizado, su hermano y representante, Jorge Vera, declaró a Nahuel Saa para Infama que están "evaluando su futuro".

Por otro lado, la banda parece tener planes de continuidad. Santiago Sposato, periodista, reveló nuevos detalles sobre la gestión del grupo: "Me confirman que en 2026 ya estaría el nuevo representante, están todos de acuerdo, pero Lissa parece que no". Sposato también deslizó la posibilidad de que continúen como trío: "No descarten que sigan las tres (Virginia, Valeria y Lourdes)".

De hecho, hay planes a corto plazo. El nuevo mánager, Tommy Muñoz, le confirmó al periodista que las tres integrantes restantes "Quieren trabajar el verano". Sposato agregó que, de continuar así, "No sería más Bandana, pero ellas tres quieren continuar". Muñoz también aseguró shows en el Gran Rex y la presencia de figuras invitadas.