El dolor de Verónica Llinás tras la muerte de Meche Portillo, productora de Intrusos

La muerte de Meche Portillo ha generado una gran conmoción en el mundo del espectáculo. La productora, que también dedicó su vida al teatro, su gran pasión, falleció el jueves 27 de noviembre por la tarde. La noticia fue confirmada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, conductores del ciclo Intrusos de América TV, programa en el que Portillo se desempeñaba como productora.

Mercedes Portillo, que tenía 53 años, fue despedida por sus colegas. Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron su profundo pesar, destacando su trayectoria: “Con profundo pesar despedimos a la actriz y productora Mercedes Portillo, quien desarrolló una destacada trayectoria en el teatro y la televisión, destacándose en la producción de reconocidos programas. Acompañamos en el dolor a sus seres queridos”.

Publicidad

La actriz Verónica Llinás también se sumó a los homenajes, revelando detalles sobre la difícil batalla personal que enfrentó Portillo. Llinás explicó la lucha de su amiga, señalando: “Mechi tuvo una enfermedad muy difícil desde niña, que además de traerle inconvenientes físicos, le daba un aspecto que muchas veces era motivo de miradas crueles. Lo afrontó como una guerrera, y se convirtió en una hermosa actriz, con la cual tuve el honor de trabajar. Q.P.D”.

Todos los mensajes de quienes la conocieron resaltaron su fortaleza y calidad humana. En esa misma línea se expresó Adrián Pallares: “Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera”, remarcó el conductor.

Publicidad

Por su parte, Rodrigo Lussich también compartió un emotivo gesto al dar a conocer una carta que le había escrito a Meche Portillo. Lussich la difundió porque su amiga no pudo recuperarse y salir de terapia intensiva.