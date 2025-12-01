“Pacman” Fernández peleará por el Título Mundial AMB Gold en San Juan

El Estadio Aldo Cantoni será testigo del combate por el Título Mundial AMB Gold de la categoría Welter, cuando el boxeador local Ezequiel “Pacman” Fernández suba al ring para enfrentar al venezolano Rodrigo Caraballo.

El encuentro está programado para el próximo viernes 5 de diciembre. La organización de este evento recae en el Club Julio Mocoroa, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y será fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo.

Publicidad

Para Ezequiel Fernández, este no es su primer desafío de relevancia en la provincia, ya que su antecedente más reciente es el triunfo por fallo unánime que obtuvo en junio de este mismo año contra Néstor Abdallah, una victoria que le valió el título internacional AMB. El historial de “Pacman” Fernández registra 39 peleas, con un total de 31 victorias logradas por nocaut, además de 7 derrotas y 1 empate. Por su parte, el retador, Rodrigo Caraballo, presenta un registro de 11 combates, habiendo cosechado 8 triunfos por KO y solo 1 derrota.

Como es habitual antes de las peleas de Fernández en San Juan, la semana previa al combate se montará un ring en el cruce de las peatonales del centro sanjuanino. Allí, los pugilistas llevarán a cabo una sesión de entrenamientos abierta al público, lo que permite promocionar el combate, generar expectativa y realizar un sorteo de entradas.

Publicidad

El cronograma del evento será extenso, ya que la programación incluirá 15 peleas de carácter amateur y cuatro combates profesionales que complementarán la cartelera principal. Entre las peleas de profesionales, se destaca el debut de la sanjuanina Ludmila Arrabal, quien tendrá como oponente a Paola Varas de San Luis. Asimismo, se disputará otra pelea atractiva entre el local Carlos Herrera y Jorge Lucero, otro púgil de San Luis.

Los interesados en asistir a la velada deben saber que las entradas tienen un costo de 8000 pesos por persona. Los puntos de venta habilitados son el Club Julio Mocoroa, ubicado en calle Mendoza 585 norte, Capital; el comercio El imperio de la gula, situado en Avenida Argentina 814 norte, Santa Lucía; y Minimarket Crispajo, localizado en calle Las Vicentinas 1009 esquina Chaco, en la localidad de Villa Krause, Rawson.