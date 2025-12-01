La oscura verdad de la separación de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

El noviazgo entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras ha llegado a su fin. La pareja, que se había mostrado junta por primera vez en una fotografía hace apenas dos meses, decidió terminar su relación luego de enfrentarse públicamente con Chechu Bonelli.

Fue el periodista Ángel de Brito quien confirmó y detalló los pormenores de la ruptura a través de sus redes sociales, después de haber publicado una imagen previa de la pareja caminando en un shopping con la hija de Figueiras.

De Brito se refirió al evento que catalizó la separación como el "Chechugate", y explicó cómo el escándalo se desató: "El Chechugate, que nunca me interesó, explotó porque, inocentemente, publiqué un video en un shopping y confundí a las señoritas. Todo terminó en escándalo, Ivana se pudrió de Cvitanich y lo dejó". De esta forma, el conductor de LAM confirmó que fue Figueiras quien tomó la decisión de terminar la relación, un hecho que ella misma comunicó en su cuenta de Instagram.

La modelo habría buscado mantener la discreción desde el inicio de sus vínculos con Darío Cvitanich, por lo que el escándalo desatado a raíz de que Chechu Bonelli comenzara a hablar de su experiencia tras la separación, a pesar de que la ex de Cvitanich casi no los nombró, habría agotado a Figueiras.

En este contexto de tensión, Ángel de Brito reveló información adicional sobre las acciones de Bonelli y las tensiones que precedieron la ruptura: "Chechu hizo mucho más de lo que expuso el jugador, acusada de picaseso. Así cuentan de su entorno".