Denunciaron a una madre por el faltante de $11 millones para la fiesta de egresados

Un escándalo financiero sacude a la comunidad del Colegio Armenio de Córdoba, donde una madre a cargo de la recaudación para la fiesta de egresados fue denunciada tras informar un faltante de aproximadamente $11.000.000, dinero destinado a financiar el evento de cierre de ciclo. La situación se reveló a solo tres días de la celebración, obligando a las familias a una movilización urgente para salvar la fiesta.

Según los padres afectados, la mujer, que había estado a cargo de los fondos desde 2024, comunicó que le habían robado la totalidad del dinero recaudado. Sin embargo, su relato generó rápidas sospechas, ya que no presentó una denuncia policial formal ni existían registros de cámaras que corroboraran el supuesto asalto. La incredulidad aumentó cuando, al verificar el estado de los pagos con el salón de fiestas, descubrieron que de las 166 tarjetas comprometidas, solo 28 estaban abonadas. Este hallazgo implicó que muchas familias tuvieran que pagar montos actualizados, pasando de $60.000 a $116.000 por tarjeta, lo que significó costear en la práctica "casi tres fiestas".

Frente a la emergencia, la comunidad educativa mostró un notable gesto de solidaridad y unión. En un esfuerzo colectivo, organizaron una colecta y venta de rifas que logró reunir el dinero necesario en apenas dos días, salvando así la celebración. En un acto de especial generosidad, los padres también permitieron que la hija de la mujer denunciada participara de la fiesta, argumentando que ella no era responsable de los actos de su madre. A pesar del impacto emocional y económico, la rápida acción conjunta aseguró que los egresados pudieran vivir su noche soñada, convirtiendo un episodio de presunta deslealtad en una demostración de resiliencia comunitaria.