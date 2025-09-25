El Tribunal Oral Federal N° 7 absolvió a la actriz Andrea del Boca en la causa judicial por el financiamiento de la novela Mamá Corazón, una producción realizada con fondos públicos en 2015 a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín, pero que nunca se emitió. El fallo, que también benefició a ex funcionarios del INCAA y de la UNSAM, puso fin a casi una década de proceso judicial bajo una fuerte exposición mediática.

Tras conocerse la decisión, la protagonista de Perla Negra expresó su emoción en redes sociales: “Después de casi una década de agresiones, de mentiras, de cancelaciones, de pérdidas, hoy se hizo justicia. El TOCF N° 7 otorgó MI ABSOLUCIÓN”. En el mismo mensaje agradeció a su familia, amigos, seguidores y a su equipo de abogados, y resumió el valor personal de la resolución: *“Hoy mi papá descansa en paz. Hoy empieza mi nueva vida”.

La causa investigaba un presunto esquema irregular de financiamiento a través del presupuesto del Ministerio de Planificación, que entonces conducía Julio De Vido. Además de Del Boca, fueron absueltos ex funcionarios como Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso, expresidentas del INCAA, junto a empleados de la UNSAM y del Instituto de Cine.

Durante el juicio, la actriz se limitó a agradecer el trato de los magistrados, pero se quebró al escuchar el veredicto. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 25 de noviembre.

En entrevistas previas, Del Boca había defendido la transparencia del proceso de producción de *Mamá Corazón* y explicó que el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA) era el organismo que definía la emisión de las ficciones financiadas por el Estado.

Con este fallo, la artista cierra un largo capítulo judicial que impactó en su vida personal y profesional, y que hoy redefine como un punto de partida.

