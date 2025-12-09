Con la llegada del verano, muchas personas comienzan a planificar sus vacaciones, ya sea en solitario, con amigos o en familia. En este contexto, la inteligencia artificial aplicada en ChatGPT elaboró una lista de destinos que podrían convertirse en los preferidos de los argentinos para el verano 2026, destacando los atractivos principales de cada lugar.

Según las Estadísticas de Turismo Internacional del INDEC, más de 3,7 millones de argentinos viajaron al exterior en la temporada pasada. Brasil se mantuvo como el destino favorito, elegido por el 38,6% de quienes cruzaron la frontera.

Basándose en el volumen de búsquedas, consultas y reservas preliminares, la inteligencia artificial analizó los intereses y comportamientos de los viajeros nacionales para definir cuáles serán los destinos más solicitados para el próximo verano. La selección combina clásicos regionales con opciones del Caribe, México y varios destinos argentinos que ganan terreno gracias a precios más accesibles y experiencias personalizadas.

Los destinos destacados para la temporada 2026 son:

Brasil: Río de Janeiro, Florianópolis, Búzios y Maceió

Aruba: Eagle Beach y Palm Beach

República Dominicana: Punta Cana y Miches

México: Cancún, Riviera Maya y Tulum

Argentina: Iguazú, Salta, Córdoba y Bariloche

Esta predicción basada en inteligencia artificial permite anticipar las tendencias turísticas y asistir a los viajeros en la planificación de sus próximas vacaciones, destacando la variedad de opciones que combinan naturaleza, playas y cultura en destinos tanto internacionales como nacionales.