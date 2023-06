Cristian Sánchez salió a festejar el día del padre junto a familiares, pero cuando llegó a su casa, en La Bebida se encontró con un escenario devastador: le habían desvalijado la casa.

Según contó Sánchez a DIARIO HUARPE, el domicilio está en calle Pacheco y Pellegrini oeste 4453 en La Bebida, Rivadavia. El hogar está alejado de otras casas por lo que no hay vecinos que pudieran avisar de lo que estaba pasando.

Los ladrones ingresaron rompiendo un lateral de tela olímpica, después rompieron la única puerta de acceso y se llevaron todo lo que pudieron. Electrodomésticos, entre ellos un lavarropa que habían comprado hace poco, ropa, muebles, herramientas y hasta comida.

“Todavía no se qué se robaron bien, no me puse a revisar. Tengo mucha impotencia, hasta la leche de los niños se llevaron. Solo para hacer daño”, comentó entre lágrimas.

Otra de las cosas que se llevaron fue la garrafa de gas y la calefacción. La familia había llegado al domicilio hace dos años, después de las inundaciones en La Bebida. Allí estaban “volviendo a armarse” hasta este robo. Sienten que tienen que volver a empezar.

Quienes quieran colaborar con ropa o calefacción para que la familia pueda pasar la ola de frío mientras se reconstruye tras el robo pude hacerlo al 2645077595. La pareja tiene cuatro hijos: dos chicas de ocho y siete años; y dos varones, de cinco y dos.