Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) detectó a 40 trabajadores rurales sin registrar durante un operativo de fiscalización realizado en una finca dedicada a la producción de pistacho en el sur de la provincia de San Juan. El procedimiento fue encabezado por la Delegación UATRE San Juan junto a representantes de la Seccional 633 de Media Agua e inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), quienes constataron una situación de informalidad laboral que derivó en una denuncia formal ante las autoridades competentes.

El operativo estuvo encabezado por el delegado regional de UATRE San Juan, Miguel Agüero, acompañado por integrantes de la Seccional 633 de Media Agua y personal del RENATRE. Durante la inspección, los fiscalizadores detectaron que los 40 trabajadores rurales se desempeñaban completamente fuera del sistema formal de empleo, sin ningún tipo de registración. Según informaron desde el sindicato, esta situación representa una grave vulneración de derechos laborales y previsionales básicos, ya que los afectados carecían de acceso a salarios conforme a ley, aportes jubilatorios, cobertura social y garantías laborales fundamentales.

Desde UATRE señalaron que se constató una grave situación de informalidad laboral en el lugar. Frente a las irregularidades detectadas, se labraron las actas correspondientes y se efectuó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo, organismo que deberá avanzar con las actuaciones administrativas pertinentes.

La organización sindical remarcó que el trabajo no registrado impacta directamente sobre las condiciones de vida de los trabajadores rurales, un sector históricamente expuesto a la precarización laboral. Asimismo, advirtieron que este tipo de prácticas vulneran derechos fundamentales de los trabajadores rurales, al tiempo que sostuvieron que continuarán reforzando los operativos de control y fiscalización en distintas regiones del país con el objetivo de combatir el empleo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en el ámbito rural.

Finalmente, UATRE recordó que mantiene habilitados sus canales de denuncia para reportar irregularidades laborales vinculadas al trabajo rural, e invitó a la comunidad a realizar las correspondientes denuncias a través de www.uatre.org.ar.