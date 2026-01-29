Determinaron que el acusado de violación en Caucete comprende su crimen y será investigado

En un giro determinante, la Justicia de San Juan confirmó este jueves que el único detenido por la presunta violación de una mujer en una “juntada” de amigos en Caucete, es penalmente imputable y será sometido a una investigación formal por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

La decisión se tomó tras conocerse los resultados del Examen Mental Obligatorio (EMO), que determinó que el acusado “comprende la criminalidad de su acción”. Este dictamen psiquiátrico zanjó las dudas surgidas en la audiencia del martes, cuando se supo que Gómez no sabe leer ni escribir y posee certificados de discapacidad por retraso madurativo, lo que había llevado a suspender el proceso para evaluar su capacidad.

Medidas de la investigación y libertad del acusado

En la audiencia de este jueves, la fiscalía pidió y obtuvo de la jueza de garantías, Ana Carolina Parra, la apertura de una investigación penal preparatoria por seis meses para esclarecer los hechos.

Sin embargo, el fiscal no solicitó prisión preventiva. Por lo tanto, Ramón Antonio Gómez quedará en libertad mientras dure la investigación, bajo las siguientes medidas cautelares:

Prohibición absoluta de contacto o comunicación con la denunciante y los testigos del caso.

Obligación de presentarse cada 15 días en la Comisaría 9°.

Prohibición de salir de la provincia de San Juan sin autorización judicial.

El imputado se abstuvo de declarar durante la audiencia.

Antecedentes del caso

El hecho que investiga la Justicia ocurrió en el contexto de una reunión social en Caucete. La gravedad de la acusación chocó inicialmente con el perfil del detenido, lo que motivó la orden del EMO. Los certificados de discapacidad presentados por su defensa oficial databan de 2011 y 2025.

La pericia psiquiátrica, realizada por un profesional de turno, fue clave para que el proceso judicial pudiera avanzar. El dictamen estableció que, a pesar de sus limitaciones educativas y condición, Gómez tiene la capacidad de comprender que el acto que se le atribuye está prohibido por la ley.

El caso continuará su curso con la investigación fiscal, que ahora deberá reunir todas las pruebas para determinar la responsabilidad penal del acusado, quien enfrenta una causa por un delito grave mientras permanece en libertad bajo condiciones estrictas.