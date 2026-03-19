San Martín de San Juan recibirá este viernes por la noche a su homónimo de Tucumán en un nuevo “duelo de santos”, en el marco de la Primera Nacional, en un partido que aparece como determinante para el presente del equipo verdinegro. El encuentro se jugará desde las 21.30 y pondrá frente a frente a dos equipos con realidades diferentes, pero con objetivos similares: pelear arriba.

El conjunto sanjuanino llega golpeado, tras acumular dos derrotas consecutivas que frenaron su arranque y lo obligan a reaccionar rápidamente para no perder terreno en la tabla. La necesidad de volver al triunfo será el eje central de un partido que, además, tiene condimentos especiales por el rival y el contexto.

Enfrente estará el “Ciruja” tucumano, que arriba invicto y consolidado como uno de los equipos más firmes del campeonato, lo que eleva la exigencia para el equipo local. El conjunto del norte argentino, dirigido por Andrés Yllana, buscará sostener su buen momento y seguir sumando fuera de casa.

El duelo tendrá también un fuerte componente emocional en los bancos de suplentes. El entrenador de San Juan, Ariel Martos, tiene pasado reciente en el club tucumano, donde dejó una marca importante, lo que convierte al partido en un reencuentro cargado de historia y conocimiento mutuo.

Además, el plantel verdinegro cuenta con varios jugadores con pasado en el “Santo” tucumano, lo que suma un condimento extra a un cruce que suele ser intenso y parejo cada vez que se enfrentan en la categoría.

El contexto general del torneo, que agrupa a 36 equipos en dos zonas y otorga ascensos muy disputados, obliga a ambos clubes a sumar puntos en cada presentación, especialmente en duelos directos entre candidatos.

Con este panorama, el choque en Concepción no será uno más: San Martín buscará hacerse fuerte de local y cortar la racha adversa, mientras que el conjunto tucumano intentará ratificar su invicto en un escenario siempre exigente. Un partido con clima de final anticipada en la Primera Nacional.