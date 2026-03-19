Irán lanzó una dura advertencia este jueves al confirmar que continuará con su contraofensiva militar luego del ataque ejecutado por Israel contra el yacimiento de gas natural Pars Sur, considerado el más grande del planeta. La escalada eleva la tensión en Medio Oriente y genera preocupación global por el impacto energético.

El mando unificado de las fuerzas armadas iraníes anticipó que podría haber nuevos ataques con misiles y drones dirigidos a infraestructuras estratégicas, incluyendo refinerías y puertos en la región. La advertencia marca un endurecimiento en la respuesta de Teherán tras lo que calificó como una agresión directa a uno de sus principales recursos económicos.

El bombardeo, llevado a cabo por la Fuerza Aérea israelí, impactó en objetivos críticos dentro de Pars Sur, un yacimiento clave que Irán comparte con Qatar y que constituye una pieza central en el abastecimiento energético global. La magnitud del ataque es considerada inédita por especialistas, al afectar una reserva de importancia estratégica mundial.

Las consecuencias no tardaron en sentirse en los mercados internacionales. La posibilidad de interrupciones en el suministro de gas y petróleo provocó fuertes caídas en las principales bolsas del mundo y un incremento en la volatilidad de los precios energéticos, en un contexto ya marcado por tensiones geopolíticas.

El conflicto abre un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad en Medio Oriente, una región clave para el suministro de hidrocarburos. Analistas advierten que una escalada sostenida podría derivar en efectos económicos de alcance global, impactando tanto en el comercio como en el costo de la energía.

Con este nuevo episodio, la confrontación entre Irán e Israel suma un capítulo de alta tensión, con riesgos crecientes para la seguridad energética internacional y la estabilidad de los mercados.