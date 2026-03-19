Finalizaron los octavos y la Champions League ya tiene a sus ocho mejores equipos con enfrentamientos de peso y series que prometen alto nivel en la recta final del torneo. Los ocho clasificados son PSG, Liverpool, Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa y Arsenal.

Los cruces confirmados presentan duelos de gran atractivo. PSG enfrentará a Liverpool en una serie que promete intensidad, mientras que Real Madrid se medirá ante Bayern Múnich en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del certamen.

Por el otro lado del cuadro, Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán un choque entre equipos españoles que asegura al menos un representante de ese país en semifinales, en tanto que Sporting de Lisboa jugará frente a Arsenal buscando dar el golpe ante uno de los candidatos.

El calendario de la competencia ya está definido. Los partidos de ida se disputarán el 7 y 8 de abril, mientras que las revanchas se jugarán el 14 y 15 del mismo mes, con el formato de eliminación directa a doble encuentro que determinará a los cuatro semifinalistas.

Entre los cruces más destacados aparece el enfrentamiento entre el equipo catalán y el conjunto madrileño, no solo por la rivalidad sino también por lo que está en juego en una instancia decisiva. A su vez, el duelo entre Real Madrid y Bayern suma historia y peso internacional.

Con estos enfrentamientos, la Champions entra en su tramo más esperado, con series parejas, candidatos firmes y la expectativa en alza rumbo a la gran final, en una edición que vuelve a reunir a los principales protagonistas del fútbol europeo.