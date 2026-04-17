Tras una intensa persecución y tareas de inteligencia, personal de la Brigada de Investigaciones Norte logró la detención de uno de los delincuentes más buscados del ambiente delictivo local. Se trata de un joven apodado “El Punga”, quien fue interceptado en el departamento Chimbas con dos armas de fuego entre sus ropas.

El operativo se concretó en el interior de la Villa Del Sur, en el marco de una investigación por recientes hechos de violencia y robos a mano armada registrados en la provincia. Según fuentes policiales, los efectivos lograron ubicar al sospechoso, quien al advertir la presencia de los móviles emprendió una rápida huida a pie.

En su intento por escapar, el delincuente ingresó sin autorización a una vivienda de la zona con la intención de ocultarse. Sin embargo, los uniformados lo siguieron de cerca y lograron reducirlo dentro del domicilio tras una breve pero tensa persecución.

Durante el palpado de urgencia, los investigadores constataron que el sujeto portaba un importante arsenal. De acuerdo al informe oficial, se le secuestró una pistola Browning calibre 9 milímetros con su cargador y municiones, además de un revólver calibre 22 largo, también cargado y listo para su uso.

El detenido fue identificado como Garramuño, un joven mayor de edad oriundo de Rawson, quien operaba en distintos puntos de San Juan. Sobre él pesaban cinco pedidos de captura vigentes emitidos por diferentes Unidades Fiscales de Investigación, en causas vinculadas a robos con arma de fuego, portación ilegal y amenazas agravadas.

Finalmente, el acusado fue trasladado a la Central de Policía, en la División Delitos, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.