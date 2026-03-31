Una opción saludable de budín de polenta y vegetales al horno

La polenta a base de maíz es un alimento completo que permite obtener una comida fácil en poco tiempo. Si la receta tiene polenta, queso y huevo, resulta nutritivo para toda la familia y nos preguntamos qué más pedir para un menú diario que asegure que no falte la energía en el plato.

Para obtener seis porciones se requieren 4 huevos, 200 ml de leche, una cucharadita de sal, 150 ml de aceite, un pimiento morrón rojo mediano, 150 g de queso blando, 2 tomates medianos, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cebollas de verdeo, 150 g de polenta, 20 g de manteca y 100 g de queso rallado, además de hierbas como orégano y albahaca seca. En caso de no buscar una opción sin gluten, se puede usar una mezcla de 50 g de queso con 50 g de pan rallado.

El procedimiento inicia batiendo los huevos con la leche, la sal y el aceite para luego reservar. Se deben cortar en cubos pequeños el morrón, el tomate y el queso cremoso, picando finita la cebolla de verdeo tanto en su bulbo como en sus hojas.

Estos ingredientes se integran a la mezcla líquida para sumar finalmente la polenta con el polvo de hornear, integrando bien todo. Tras enmantecar una fuente, se coloca la mezcla, se espolvorea el queso rallado y se cocina por aproximadamente 35 minutos a 180°C.

Como sugerencia para variar el sabor, se puede reemplazar el morrón y el tomate con la misma cantidad de brócoli cocido o zanahorias ralladas. Al momento de servir, el budín puede presentarse caliente acompañado de una salsa de tomate o frío con un aderezo liviano. Esta preparación de la revista, escrita el 30 de marzo de 2026, destaca porque los vegetales no se cocinan previamente sino que van directamente al horno.