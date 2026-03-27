Un trágico hecho conmocionó a la localidad de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas: un bebé de un año falleció luego de atragantarse con una uña postiza dentro de su vivienda.

El menor, identificado como Dante Valentino Bermúdez Rumi, murió el sábado pasado y fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg, donde ingresó sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos del personal médico, no pudieron reanimarlo.

La autopsia realizada determinó que la causa de la muerte fue asfixia por obstrucción de las vías aéreas con dos objetos hallados en su garganta, descartando otras lesiones en el cuerpo.

La madre del menor, Aylín, quien trabaja como manicura, sostuvo en redes sociales que se trató de un accidente doméstico y que siempre estuvo presente para cuidar a su hijo. “Desayunábamos, almorzábamos, merendábamos, jugábamos, dormíamos juntos y salíamos”, explicó.

Tras el fallecimiento, se generó un fuerte conflicto entre la familia materna y paterna. Aylín denunció que la familia paterna intentó impedirle participar del velatorio y que el entierro se realizó sin que ella fuera notificada oficialmente. Según sus mensajes, solo pudo estar una hora junto a su hijo antes del entierro.

La investigación judicial permanece abierta bajo la carátula de averiguación causal de muerte en la UFI N°4 del Departamento Judicial de San Martín, sin imputados por el momento. La fiscalía busca reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar si se trató efectivamente de un accidente doméstico.

Mientras tanto, allegados de la madre continúan difundiendo mensajes en redes sociales reclamando justicia y acompañando a la familia en el duelo.