Personal de la Comisaría 4º detuvo a un hombre acusado de intentar robar una bicicleta y amenazar a una persona en el departamento Capital.

El hecho se registró el 7 de octubre cuando Rodrigo Ezequiel Illanes Martínez, de 28 años, fue sorprendido en calle Suipacha Sur mientras intentaba sustraer una bicicleta marca Top Mega, modelo Sunshine, rodado 29, color blanco con detalles en rosa y celeste.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue aprehendido a los pocos metros del lugar, luego de que la víctima alertara sobre la situación.

Intervino en el caso la ayudante fiscal Analía Bustos, en representación de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Alberto Martínez, quien dispuso que el detenido quedara a disposición de la Justicia.