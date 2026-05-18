El Registro Civil facilita la inscripción de partidas para ciudadanos nacidos fuera de San Juan

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, ofrece un servicio clave destinado a aquellos ciudadanos nacidos en otras provincias o en el extranjero que actualmente residen en territorio sanjuanino. Se trata del trámite de Extraña Jurisdicción, un procedimiento que permite incorporar formalmente al sistema local las actas de nacimiento, matrimonio o defunción emitidas fuera de la provincia.

La utilidad principal de esta gestión radica en facilitar, centralizar y acelerar cualquier trámite administrativo posterior que requiera la presentación de dicha información personal. De este modo, el ciudadano evita tener que solicitar copias a su jurisdicción de origen de manera constante, agilizando así procesos como inscripciones escolares, gestiones previsionales o trámites sucesorios, entre otros.

Para iniciar la gestión en la sede del Registro Civil, es necesario presentar la documentación correspondiente según cada caso. En primer lugar, debe acreditarse la identidad mediante la presentación del original y una copia del Documento Nacional de Identidad de quien solicita el trámite. En el caso de actas nacionales de matrimonio, se requiere la partida debidamente legalizada acompañada por el Oficio Judicial en soporte papel que ordena su inscripción, con las firmas y sellos originales del juez o secretario interviniente.

Cuando se trata de documentación de origen extranjero, las actas deben estar legalizadas y apostilladas para validar su vigencia legal en el país. Se contemplan distintos marcos regulatorios: la Apostilla de La Haya según la Ley 23.458, la legalización consular tramitada ante el Consulado Argentino en el país emisor conforme al Decreto 1629/01, el Convenio con Italia que exime de legalización a las actas emitidas con fecha posterior al 23 de octubre de 1989 según la Ley 23.728, y el Convenio con Chile que valida actas posteriores al 10 de noviembre de 2004 con la debida intervención del Consulado chileno en Argentina y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

En cuanto a la traducción de textos en idioma extranjero, cualquier documento que no esté redactado en castellano debe ser traducido por un profesional matriculado en la provincia, con su firma debidamente legalizada ante el Colegio de Traductores Públicos de San Juan. Si no se dispone de un traductor matriculado para un idioma específico en el país, el Colegio de Traductores deberá certificar formalmente dicha inexistencia, y en ese caso se recurrirá a un intérprete idóneo para realizar la traducción bajo declaración jurada, certificando su firma ante escribano público. Las uniones celebradas fuera de la Argentina y sus correspondientes sentencias de divorcio requieren, de forma obligatoria, la orden previa de un juez competente para su transcripción.

El trámite puede ser realizado por cualquier persona interesada mayor de edad. En el caso de menores de 18 años, la gestión debe ser efectuada por sus progenitores o representantes legales, quienes deberán exhibir el DNI original del menor. El costo del servicio es de 10 Unidades Tributarias. La atención se realiza de forma presencial, sin necesidad de turno previo, de lunes a viernes en horario de 7:30 a 14:00 horas, en las oficinas ubicadas en Santa Fe 54, Oeste, segundo piso, en la Ciudad de San Juan. Una vez ingresada la solicitud y verificada la documentación, la transcripción en los Libros del Registro Civil se completa en un período estimado de 10 días hábiles, momento en el cual el interesado podrá retirar el acta local. Para resolver dudas o solicitar información adicional, la institución dispone de los canales de comunicación telefónica al 0264 4936836 y del correo electrónico [email protected].