Un joven de 20 años fue detenido en Rawson luego de robar un gato hidráulico de una casa y, sin saberlo, pasar frente a la Comisaría 25°, donde la Policía lo vio. El delincuente intentó huir, pero cayó a los pocos metros.

El hecho ocurrió este miércoles 10 de septiembre a las 11:18 en una vivienda de la calle José Hernández. El delincuente, identificado como Gabriel Alexis Núñez Ponte, se llevó un gato hidráulico del frente de la propiedad. El joven caminó a pie con el objeto, pero no se percató de que su trayecto lo hacía pasar por la plaza del Barrio Hualilán, ubicada justo enfrente de la Comisaría 25°.

Publicidad

Fue allí donde personal policial lo advirtió, ya que el ladrón intentaba ocultar el objeto entre sus prendas. Al percatarse de que lo habían visto, Núñez Ponte intentó escapar, pero la huida duró apenas unos metros. Los agentes lo detuvieron en la calle Lima al 311, del mismo barrio.

En su poder, la Policía encontró el gato hidráulico, que estaba en mal estado y con manchas de aceite. Los agentes siguieron las huellas de aceite hasta la casa de Costa, quien confirmó que le faltaba el objeto y que el secuestrado era de su propiedad.

Publicidad

Núñez quedó detenido en Flagrancia. La fiscal Paula Carena y el ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal dispusieron el inicio de un procedimiento especial por el delito de "hurto en grado de tentativa".