Giovanni Simeone encendió la ilusión de los hinchas de River Plate al expresar públicamente su deseo de regresar al club que lo formó como profesional. La dirigencia millonaria, con la intención de jerarquizar el plantel conducido por Eduardo Coudet para el segundo semestre de 2026, ya sigue de cerca al delantero que actualmente milita en el Torino de la Serie A italiana.

En una entrevista concedida al diario Marca de España, el atacante no esquivó las consultas sobre un eventual retorno a Núñez. “Siempre dije que es un club que siento como mi casa y que algún día me gustaría volver porque me quedó la espinita de mostrarme más como jugador”, aseguró el "Cholito", dejando una frase que rápidamente generó expectativas en el mundo River ante la proximidad del mercado de pases de junio.

A pesar del guiño, el futbolista surgido de la "Banda" también se encargó de poner paños fríos a la inmediatez de la transferencia. Según explicó, su prioridad actual está centrada en la temporada europea y en los objetivos de su actual equipo. “No estamos en momento de mercado y mi foco ahora mismo está en seguir aportando al Torino para asegurar el objetivo de la permanencia”, remarcó, buscando separar sus deseos a futuro de su compromiso profesional vigente.

El interés de River surge en un momento de plenitud para Simeone en el fútbol europeo. Desde su llegada al Torino en agosto de 2025, el delantero acumula 29 partidos jugados, con 9 goles y 2 asistencias. Además, su rendimiento ha sido tan destacado que recientemente logró romper una marca histórica en Italia que ostentaban figuras de la talla de Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, lo que ratifica el salto de calidad que podría aportar al equipo de Coudet.

Mientras el mercado de pases se prepara para abrir, en las oficinas de Núñez toman nota de cada movimiento del delantero. Aunque existen versiones sobre un supuesto preacuerdo para junio, la palabra del propio futbolista ha aportado la claridad necesaria para alimentar un sueño que parece estar cada vez más cerca de concretarse.