Una jornada del Rally Sudamericano Codasur en Córdoba terminó en tragedia este domingo, luego de que un auto de competencia despistara y atropellara a espectadores, provocando la muerte de un joven y dejando a una mujer herida.

La víctima fatal fue identificada como Brahian Zárate González, de 25 años y oriundo de Córdoba capital. Tras el impacto, fue trasladado al Hospital de Mina Clavero, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 en el tramo Giulio Cesare, en la zona de Traslasierra. Según se informó, un vehículo perdió el control en una curva, dio varios tumbos y se desvió hacia el sector donde se encontraba el público.

Se trató de un Volkswagen Polo N° 20, conducido por el piloto paraguayo Didier Arias, quien competía junto a su navegante Héctor Núñez.

Registros audiovisuales del momento mostraron que el auto pasó de largo en una curva y terminó impactando contra los espectadores ubicados al costado del camino. Como consecuencia, además del fallecimiento del joven, una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, donde permanece en observación.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo de emergencia en la zona. La organización del evento decidió suspender la competencia, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho.