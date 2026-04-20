La Prefectura Naval Argentina detectó en la madrugada de este domingo a un buque pesquero de bandera portuguesa que ingresó a aguas del país y es investigado por presunta pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), frente a la provincia de Chubut.

Se trata del arrastrero “Coimbra”, que fue localizado gracias al Sistema Guardacostas, una herramienta que permite monitorear en tiempo real el movimiento de embarcaciones. Según fuentes oficiales, el barco navegaba a una velocidad promedio de 4,9 nudos y con trayectorias que evidencian patrones compatibles con maniobras de pesca por arrastre.

De acuerdo con los registros, la embarcación ingresó unos 700 metros dentro del mar argentino, en cercanías de Cabo Dos Bahías. El buque había zarpado desde Uruguay el 25 de febrero y permanecía en zona de pesca desde el 28 de ese mes, lo que refuerza las sospechas sobre su actividad en el área.

Las autoridades consideran que esta incursión podría constituir una infracción al Régimen Federal de Pesca, normativa que regula la explotación de recursos dentro del espacio marítimo nacional. En ese sentido, desde la fuerza remarcaron que el país “detecta, sanciona y cobra” a embarcaciones extranjeras que incumplen la ley.

El operativo se enmarca en una estrategia más amplia para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una problemática que impacta tanto en la economía como en el equilibrio del ecosistema marino argentino. Para ello, se intensificaron los controles mediante sistemas electrónicos y satelitales que permiten identificar comportamientos sospechosos sin necesidad de interceptar físicamente a los buques. (infobae)

El caso se suma a otras detecciones recientes en la región, donde embarcaciones extranjeras son observadas operando en el límite o dentro de la ZEEA, una zona clave para la preservación de los recursos pesqueros nacionales y bajo permanente vigilancia de las autoridades marítimas.