La "Feria Manija" vuelve con su cuarta edición a Capital

La Feria Manija, un espacio dedicado a objetos coleccionables y antigüedades, llevará a cabo su primera edición del año el próximo domingo 12 de abril en la Plaza Ejército Argentino, ubicada en Urquiza y Pedro Cortinez, detrás del Auditorio, en la Ciudad de Capital. El evento se desarrollará de 17 a 21 horas con entrada libre y abierta a todo público.

Según informó Santiago Velasco, uno de los organizadores del evento, en diálogo con DIARIO HUARPE, la feria se ha consolidado durante sus cuatro años de existencia como el principal punto de encuentro para coleccionistas en la provincia de San Juan. En la actualidad, cuenta con un grupo estable de entre 35 y 40 feriantes fijos, además de expositores eventuales que se suman a cada edición.

Declaración de interés cultural

Uno de los anuncios más destacados es la inminente declaración de interés cultural por parte de la Municipalidad de la Capital de San Juan. Velasco manifestó su expectativa de que el reconocimiento sea entregado durante la jornada del 12 de abril, en el marco del desarrollo de la feria.

"Tenemos la certeza de que, si Dios quiere, se va a declarar de interés cultural por la municipalidad de la capital de San Juan. Creo que esta semana va a salir y creo que por ahí llegamos al día 12 con la declaración entregada en mano en la propia feria Manija", expresó Santiago Velasco a este medio.

Un espacio con identidad propia

La Feria Manija se diferencia de otros eventos similares en la provincia por su especialización en objetos coleccionables y su estricto criterio de selección de los productos que se exhiben y comercializan. Esta política de calidad y coherencia ha permitido construir una identidad reconocible que atrae tanto a coleccionistas experimentados como a quienes recién se inician en el mundo del coleccionismo.

"Se ha transformado en una experiencia cultural de lo que es la cultura retro y la cultura del coleccionismo. Es diferente a cualquier otra feria que existe en la provincia y ese nicho que no estaba ocupado lo hemos creado nosotros", señaló el organizador.

Modalidad mensual y convocatoria abierta

La feria mantendrá su modalidad mensual, un formato que los organizadores consideran clave para sostener el interés del público y permitir que los feriantes renueven sus ofertas en cada edición.

"De mes a mes sirve para que la gente y nosotros mismos tengamos ganas de ir y sobre todo podamos conseguir algunas cosas más para ofrecer novedades todos los meses", explicó Velasco.

El evento está abierto no solo a feriantes habituales sino también a personas que deseen deshacerse de objetos coleccionables, juguetes antiguos o antigüedades de manera eventual. La invitación se extiende a todo aquel que posea artículos de valor coleccionable y quiera participar del encuentro.

Cómo llegar

La cita es el domingo 12 de abril en la Plaza Ejército Argentino (Urquiza y Pedro Cortinez, detrás del Auditorio). Para quienes utilicen transporte público, las líneas de colectivo que llegan a la zona son:

Línea 100 - E: deja en la propia plaza.

Líneas 122, 125, 126, 127, 142 y 405: dejan a pocas cuadras del lugar.

Los organizadores pusieron a disposición un código QR en el material de difusión para consultar cómo llegar desde cualquier punto de la ciudad.

Expectativas para la primera edición del año

Con la expectativa de la declaración de interés cultural y la consolidación de un público fiel, Santiago Velasco y el equipo organizador se muestran optimistas para esta primera edición del año. La Feria Manija se presenta como una propuesta cultural que rescata la memoria, los objetos y las historias que atesoran los coleccionistas, ofreciendo un espacio de encuentro, intercambio y comercialización para los amantes de lo retro y lo coleccionable en San Juan.