García Moritán reveló cómo fue "obligado" a pedirle casamiento a Pampita

A dos años del final de su vínculo con Pampita, Roberto García Moritán rememoró el despliegue escénico que preparó para solicitarle matrimonio frente al océano. En su paso por La mañana de Moria, el ex funcionario analizó aquel noviazgo y reconoció que "hubiera hecho lo que sea" por ella debido al profundo sentimiento que los unía.

Aunque se define como un hombre romántico, reveló que la fastuosa puesta en escena tuvo una inspiración directa en los deseos de la modelo. "Ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento que le gustaban, todas muy espectaculares", confesó sobre el origen de la idea.

Durante un viaje compartido, decidió dar el paso y coordinó con el personal del hotel para organizar una velada que incluyó violinistas, fuegos artificiales y un cartel de dimensiones imponentes. "En ese viaje que hicimos, yo estaba decidido a pedirle que se casara conmigo entonces me senté con la gente del Hotel y les pregunté qué me podían dar para hacer algo así", relató sobre la logística.

Respecto al desgaste de la relación, señaló que la presión externa resultó determinante. "Hubo demasiado ruido y nuestras voces no eran escuchadas", opinó sobre el cierre de esa etapa.

A pesar de que mantiene una mirada positiva sobre ella, a quien describe como una madre ideal y mujer excelente, aclaró que el presente no los encuentra en un vínculo de amistad cercano. "La mamá de mis hijos mayores es hoy mi mejor amiga. Con Caro calculo que será igual más adelante, falta tiempo", concluyó.