Estuvo de vacaciones por Semana Santa y le robaron casi $30 millones

Una mujer que reside en el departamento Rivadavia decidió aprovechar el fin de semana largo por Semana Santa para descansar fuera de su casa. Tristemente, cuando regresó se topó con la sorpresa de que fue víctima de un robo en el que le quitaron casi $30 millones de pesos.

El hecho en cuestión ocurrió durante la noche del pasado sábado 4 de abril. En el lugar, el hijo de la propietaria tiene un taller mecánico, el cual cerró sus puertas a las 13:00. Sin embargo, esta persona regresó alrededor de las 21:00 con el objetivo de encender las luces.

Fue en ese momento cuando este hombre notó que la ventana del fondo de la casa de su madre estaba destrozada. Al darse cuenta de que acababan de sufrir un robo, comenzó a revisar qué pertenencias faltaban. Así fue como descubrió que él o los intrusos se llevaron herramientas, una amoladora y un rotomartillo, entre otros elementos.

No obstante, el golpe más duro vino por la parte del dinero en efectivo. En el lugar había 15.000 dólares ($21.075.000 al cambio actual) y $7 millones. El caso actualmente está siendo investigado por el personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Por el momento, él o los responsables no han sido identificados por las autoridades.