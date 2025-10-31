Detuvieron a una madre por la muerte de su hija de 9 años en Santiago del Estero

Una mujer fue detenida en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, como presunta responsable de la muerte de su hija de nueve años. La investigación judicial se inició tras el hallazgo del cuerpo de la menor en su domicilio del barrio Palermo, ubicado en la calle Irigoyen al 500.

María de los Ángeles Russo, madre de la víctima identificada como Diana Gómez Russo, habría confessado ante las autoridades policiales que administró clonazepam a la niña durante la noche anterior. El cuerpo de la menor fue encontrado sin signos visibles de violencia en una de las habitaciones de la vivienda que compartía con su madre y abuelos.

La fiscal Natalia Saavedra, a cargo de la investigación junto al doctor Álvaro Yagüe, señaló que se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento. Las pericias preliminares indicaron que la muerte ocurrió dentro de las ocho horas previas al descubrimiento del cuerpo, estimándose que la ingesta del medicamento habría tenido lugar entre la cena y la hora de dormir.

Testimonios de vecinos y familiares revelaron que la mujer había sido internada en varias oportunidades en centros psiquiátricos de la provincia, aunque según afirmaron, nunca había manifestado conductas violentas hacia su hija. La comunidad educativa de la Escuela Santiago Apóstol, donde asistía la niña, suspendió las actividades escolares y emitió un comunicado expresando su dolor por la pérdida.

El caso continúa bajo investigación mientras se esperan los resultados de los estudios forenses que permitirán determinar la figura penal correspondiente para la madre de la víctima. Las autoridades judiciales mantienen una actitud cautelosa hasta contar con todos los elementos probatorios necesarios para el proceso legal.