Durante la mañana del miércoles 24 de diciembre de 2025, el departamento de Albardón registró un violento siniestro vial en el cruce de las calles Coronel Guerrero y Mitre. El incidente fue protagonizado por un hombre que circulaba en una motocicleta de 110 cc y una mujer al mando de una camioneta Ford Ranger.

Producto del fuerte impacto, el conductor del vehículo menor cayó pesadamente sobre la calzada, sufriendo diversas lesiones de consideración que requirieron asistencia urgente.

Tras una evaluación inicial realizada por el personal del servicio de Emergencias Médicas 107, se dispuso el traslado inmediato del motociclista al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

Allí ingresó con un cuadro de politraumatismos y permanece internado bajo observación médica para una mejor atención y control. Por su parte, la conductora de la camioneta no necesitó asistencia médica al resultar ilesa y permaneció en el lugar para cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

Personal policial de la jurisdicción trabajó en el sector para ordenar el tránsito y realizar las pericias necesarias para determinar las causas del choque, mientras se aguarda un parte médico oficial sobre la evolución del herido.