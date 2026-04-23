La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 27 de abril, en el marco de un creciente conflicto con el Banco Central que pone en alerta al sistema financiero. La medida de fuerza se concentrará en los tesoros regionales del organismo y podría impactar en la provisión de dinero a las entidades bancarias.

El gremio que conduce Sergio Palazzo tomó la decisión tras denunciar falta de diálogo con las autoridades y advertir sobre el riesgo de pérdida de puestos de trabajo. Según indicaron, la protesta responde al cierre de al menos 12 dependencias del Banco Central en el interior del país, lo que afecta directamente a decenas de trabajadores.

En concreto, el paro alcanzará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el territorio nacional. Esto implica que durante esa jornada no habrá traslado ni abastecimiento de efectivo hacia los bancos que requieren esa operatoria, lo que podría generar complicaciones en la disponibilidad de dinero en algunas zonas.

Desde el sindicato también denunciaron “intimidaciones” hacia los trabajadores y remarcaron que la medida forma parte de un plan de lucha más amplio. En ese sentido, no descartan profundizar las acciones si no hay respuestas por parte del Banco Central.

El conflicto se da en un contexto de fuerte tensión entre el gremio y la autoridad monetaria, que impulsa una reestructuración basada en cambios en el uso del efectivo y la expansión de los medios de pago digitales. Sin embargo, los bancarios advierten que esa decisión afecta derechos laborales y condiciones de trabajo.

De esta manera, el lunes 27 se presenta como una jornada clave: el paro no solo marcará el pulso del conflicto, sino que podría tener impacto directo en el funcionamiento del sistema financiero si se profundiza la medida en los próximos días.