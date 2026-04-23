El mal momento psicológico de Yanina Latorre: "Lloro sola en el auto"

Yanina Latorre se sinceró en El Observador sobre los instantes de vulnerabilidad que atraviesa fuera de la pantalla. Aunque es conocida por su fuerte carácter, la conductora admitió ser de lágrima fácil, pero prefiere ocultar ese costado ante los demás por orgullo.

Según relató, encontró en la soledad de su vehículo el espacio ideal para liberar sus emociones. "Tengo un tema, cuando voy manejando y me acuerdo de cosas malas, lloro sola en el auto", explicó para describir su rutina habitual de descarga.

Esta conducta responde a un rasgo de su personalidad que ella misma definió con claridad: "Cuando estoy muy mal, como soy orgullosa y no me gusta que me vean vencida, yo hago eso. Me pongo un tema bien para abajo". A pesar de las bromas de sus compañeros de equipo, ella reafirmó su humanidad al asegurar que "Yo también tengo problemas".

Dentro del habitáculo, la mediática encuentra un aislamiento que no halla en otros sitios públicos. "En el auto, me siento protegida, nada me lastima, nadie me mira", reconoció sobre ese santuario privado de reflexión. Esos momentos de descarga emocional suelen incluir comunicaciones con su marido, Diego Latorre, a quien recientemente acompañó en una noticia emocionante.

Sobre el contenido de esos mensajes, Yanina detalló: "En esos llantos, le he mandado audios desgarradores a Diego, reprochativos". Lejos de generar conflictos profundos, el exfutbolista parece comprender la situación y reacciona de manera positiva. Ella comentó que "Le pone garra, contesta bien, en el fondo, un poco de miedo me tiene", cerrando con humor la revelación sobre su dinámica de pareja.